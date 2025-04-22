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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل الرسمي لباريس سان جيرمان لمواجهة نانت في الدوري الفرنسي

لويس انريكي
لويس انريكي
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أعلن الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة نانت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديز – ماركينيوس – لوكاس بيرالدو – زائير إيمري

خط الوسط: فيتينيا – فابيان رويز – جواو نيفيز

خط الهجوم: لي كانج إن – عثمان ديمبيلي – كفيتشا كفاراتسيخيليا

ويسعى فريق باريس سان جيرمان إلى مواصلة عروضه القوية وحصد المزيد من النقاط، بعدما حسم رسميًا لقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

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