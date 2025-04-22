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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الفنون التشكيلية تنظم جولة بستان الإبداع احتفالًا بعيد التحرير.. غدًا

مشروع بستان الابداع
مشروع بستان الابداع
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 ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش جولة جديدة من مشروع "بستان الإبداع" وذلك يوم الأربعاء 23ريل2025 تحت عنوان "سيناء جوهرة مصر".

جولة بستان الإبداع

وقال الفنان محمد كمال المشرف على المشروع أن هذه الجولة تحتفي بمناسبة غالية وعزيزة على قلوب المصريين والعرب جميعًا، فسيناء كانت وستظل جوهرة التاج عبر التاريخ، وسيبدأ اليوم بحضور طابور الصباح بمدرسة الشهيد باسم محسن الابتدائية بالدقي لتعريف الطلبة بالمشروع وأهدافه التي تسعى وزارة الثقافة لتحقيقها من خلاله وأهمها زيادة الوعي والحس الوطني وتعزيز مدارك المعرفة بالفنون ودورها وتأثيرها المجتمعي مع تنمية ذائقة التذوق الفني والجمالي لضمان جيل مستنير قادر على تحديات المستقبل.

 متحف بانوراما أكتوبر 

وأضاف (كمال).. بعد ذلك يتم إقامة الندوة الثقافية داخل مكتبة المدرسة عن تحرير سيناء وتاريخ بوابة مصر الشرقية على مر التاريخ وكيف كان الشعب المصري وجيشه وقيادته دائمًا حائط صد منيع أمام كل محاولات النيل من مصر وشعبها وامنها وخيراتها، ثم التوجه إلى متحف بانوراما أكتوبر باصطحاب أكثر من 40 طفل برفقة فريق العمل لإقامة الورشة الفنية هناك وحتى انتهاء فعاليات الجولة في الساعة الثالثة عصرًا.
 

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البرنامج الفني والثقافي وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هن قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش بستان الابداع سيناء جوهرة مصر