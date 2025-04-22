يتساءل كثير من الناس عن: ما هو يوم الأرض ؟ ولماذا يحتفل به العالم كل عام في 22 أبريل؟، فما حكاية يوم الأرض ولماذا سمي بهذا الاسم؟ن ولماذا الاحتفال في هذا الموعد تحديدا؟.

لماذا يحتفل العالم بيوم الأرض في 22 أبريل؟

يحتفل العالم ل عام في 22 أبريل بـ يوم الأرض، وهو يوم يهدف إلى التوعية بأهمية بيئة صحية وآمنة، كما يهدف لعالم مستقر.

وكان أول احتفال بيوم الأرض في 22 أبريل عام 1970، بعد أن دعوة السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون لتأثره بما رآه هو ومساعده، سانتا باربارا، خلال زيارتهما لولاية كاليفورنيا عام 1969، حيث لاحظا وجود كميات هائلة من النفط تلوث مياه المحيط الهادي وتمتد لعدة أميال وتهدد كل ما هو حي.

وبعد عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قام نيلسون بتجهيز مشروع قانون يهدف لتخصيص يوم 22 أبريل من كل عام كعيد قومي للاحتفال بـ الأرض، وهدف نيلسون من فكرة يوم الأرض أن يشارك المواطنون في قضايا البيئة وجعلها في صدراة اهتمامات الدول في العالم بأسره.

يوم الأرض

أول احتفال بيوم الأرض

وشهد 22 أبريل 1970 أول احتفال بيوم الأرض وشارك فيه ما يقرب من 20 مليون شخص، تجمعوا في وضارع أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية.

يوم الأرض.. حدث عالمي

وأصبح يوم الأرض يوما عالميا عام 1990، ويشارك فيه المواطنون من كل الدول بما يقارب من مليار شخص من 200 دولة.

كما تأسست في 1990 منظمة دولية تضم 141 دولة، كان هدفها تعزيز الاهتمام بكوكب الأرض والبيئة.

واجتمع قادة العالم في 1997خلال اجتماعهم في كيوتو باليابان، على أنه من أهم أسباب تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري استمرار انبعاثات الكربون الناتجة عن استهلاك الوقود الأحفوري، مؤكدين ضرورة محاربة كل ما يضر بكوكب الأرض وأولها انبعاثات الكربون.

ماذا حقق يوم الأرض؟

ماذا حقق يوم الأرض؟

حقق يوم الأرض عدة نتائج للحفاظ على كوكب الأرض، أهمها تأسيس وكالة حماية البيئة الأمريكية، كما تم تشريع العديد من القوانين البيئة التي تهدف للحفاظ على البيئة، وتم زراعة مئات الملايين من الأشجار، وتدشين مشروعات لمحو الأمية المناخية في مختلف دول العالم.

وفرضت التغييرات المناخية التي يشهدها العالم اهتمام الجميع بالمحافظة على البيئة، قبل أن تقع الكارثة.