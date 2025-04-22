أخبار مصر اليوم.. السيسي يشارك في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة الأوقاف

تقدم "البوابة نيوز" لقرائها أخبار مصر اليوم كموجز لأهم الأحداث الجارية على مدار اليوم الإثنين، حيث تشهد الساحة المحلية تطورات متلاحقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في هذه النشرة نرصد أبرز الأخبار والقرارات الحاسمة التي تشكل ملامح اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، بدءًا من المستجدات الرئاسية والتحركات الحكومية والدبلوماسية، مرورًا بالملفات الاقتصادية الساخنة وحركة الأسواق وأهم القرارات، ووصولًا إلى أخبار الخدمات والقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

أبرز الأخبار

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تخريج وتأهيل هذه الدفعة الجديدة من الأئمة، التي ضمت ٥٥٠ امام واستمرت لمدة ٢٤ أسبوعاً، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس لوزارة الأوقاف، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، بما فيها الأكاديمية العسكرية المصرية، لوضع برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى تعزيز قدرات الأئمة على مختلف المستويات، بما يسهم في الإرتقاء بالخطاب الديني وتطوير آليات التواصل، خاصة لمكافحة ودحض الفكر المتطرف، فضلاً عن ترسيخ الوعي والمعرفة والإدراك لمختلف القضايا الفكرية والتحديات الراهنة.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع "رأس الحكمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، والوفد المرافق له.

وأكد مدبولي، أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المهم يعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

السياحة: غلق المتحف الكبير أمام الزيارات لمدة 20 يومًا

تلقت غرفة شركات السياحة، خطابا اليوم من وزارة السياحة والآثار، يفيد بأنه في سياق الاستعدادات النهائية الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير فإن الوزارة بصدد تنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية داخل المتحف خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 يوليو 2025.

وأضافت الوزارة، أنه تقرر إغلاق المتحف خلال تلك الفترة، ونظرا لما يترتب على ذلك من أثار تشغيلية، فإنه يجب عدم إدراج زيارة المتحف ضمن البرامج المباعة للسائحين خلال تلك الفترة، واستثناء المتحف من الرحلات السياحية خلال الفترة المذكورة.

"المحطات النووية" تكشف موقف تقدم الأعمال بمشروع محطة الضبعة

أعلنت هيئة المحطات النووية عن نجاح جديد في مشروع محطة الضبعة النووية في يوم السبت الماضي 19 أبريل 2025، حقق المتخصصون من المقاول العام الروسي للمشروع، تحت إشراف المختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل المستقبلي للمحطة.

واكدت هيئة المحطات النووية الإنجاز بالانتهاء من صب الخرسانة للمرحلة الأولى من المستوى الثاني لمبنى الاحتواء الداخلي للمفاعل في الوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية.