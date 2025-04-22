ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو

أفادت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوجه إلى منطقة الخليج منتصف شهر مايو الجاري، في أول جولة خارجية له منذ تسلّمه المنصب لولاية ثانية.

ووفق التصريحات الرسمية، من المقرر أن يبدأ ترامب رحلته في الثالث عشر من مايو ويختتمها في السادس عشر من الشهر نفسه، وتشمل جدول الزيارة كلًا من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة.

ولم يرد في البرنامج الرسمي أي إشارة إلى توقف في إسرائيل خلال هذه الجولة، وهو ما اعتبره مراقبون تفصيلًا لافتًا في ضوء العلاقات التي طالما اعتُبرت وثيقة بين الجانبين.

في سياق متصل، أعلنت ليفيت أن الرئيس الأمريكي سيشارك في مراسم تشييع بابا الفاتيكان الراحل، فرنسيس، والمقررة نهاية الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما، حيث يغادر ترامب إلى هناك يوم الجمعة ويعود إلى واشنطن في اليوم التالي، السبت.

وتُعد هذه المشاركة الرسمية في الفاتيكان أول نشاط دبلوماسي خارجي للرئيس خلال ولايته الثانية.