نائبة التنسيقية تشارك في مائدة مستديرة حول القيادة السياسية من أجل الحماية المالية

تشارك النائبة أمير صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم كمتحدثة في مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان “القيادة السياسية من أجل الحماية المالية”، والتي تُعقد أثناء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2025 في واشنطن.

ضمان التمويل الصحي العادل والشامل

وأوضحت صابر، أن هذه الجلسة تسلط الضوء على أهمية القيادة البرلمانية في ضمان التمويل الصحي العادل والشامل للجميع، خصوصًا في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه نظم الرعاية الصحية حول العالم.

نخبة متميزة من البرلمانيين والخبراء الدوليين

وأشارت إلى تطلعها لتبادل الآراء والخبرات مع نخبة متميزة من البرلمانيين والخبراء الدوليين، في حوار بنّاء يناقش كيف يمكن لصنّاع القرار من السياسيين أن يدفعوا باتجاه حلول مبتكرة ومستدامة لحماية الفئات الأكثر هشاشة وضمان التغطية الصحية الشاملة.

النجاحات المصرية في قطاع الصحة

ولفتت إلى أن مداخلتها ستتضمن شرحًا تفصيليًا لما حققته مصر من بعض النجاحات في القطاع الصحة جنبًا إلي جنب مع التحديات الكبيرة والفجوات التي مازالت قائمة ومؤثرة علي نسب الانفاق من الجيب الخاص علي الصحة في مصر.