وفاة ريتشارد نيكسون.. أبرز 10 أحداث وقعت في 22 أبريل

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بأحداث وقعت في مثل هذا اليوم، الثاني والعشرون من إبريل، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

و تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

أهم 10 أحداث حول العالم وقعت في 22 أبريل

1- غرق منصة ديب ووتر هورايزن – 2010

في 22 أبريل 2010، غرقت منصة "ديب ووتر هورايزن" النفطية في خليج المكسيك بعد انفجار مميت قبل يومين، ما أدى إلى أكبر تسرّب نفطي بحري في تاريخ الولايات المتحدة، مسببًا كارثة بيئية ضخمة، وأثّر على الحياة البحرية والصناعات الساحلية لسنوات.

2- يوم الأرض الأول – 1970

في 22 أبريل 1970، احتُفل بيوم الأرض لأول مرة في الولايات المتحدة، بمشاركة أكثر من 20 مليون شخص، وكانت المبادرة بمثابة انطلاقة للحركة البيئية العالمية، وأسهمت في سن قوانين بيئية جديدة وزيادة الوعي بأهمية حماية الكوكب.

3- وفاة ريتشارد نيكسون – 1994

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في 22 أبريل 1994 عن عمر 81 عامًا، ويُعرف بنيكسون بأنه الرئيس الوحيد الذي استقال من منصبه بسبب فضيحة "ووترجيت"، وقد طبع بصمته في السياسة الأمريكية داخليًا وخارجيًا.

4- قصف الألمان لمدينة باث الإنجليزية – 1942

في 22 أبريل 1942، شنت القوات الجوية الألمانية (لوفتفافه) غارات عنيفة على مدينة باث الإنجليزية خلال الحرب العالمية الثانية، ضمن ما عُرف بـ"غارات الانتقام"، وقد تسببت الغارات في دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة، وأثرت نفسيًا على المدنيين.

5- أول بث تلفزيوني مباشر لماراثون بوسطن – 1985

شهد 22 أبريل 1985 أول بث تلفزيوني مباشر لسباق ماراثون بوسطن، وهو من أقدم وأشهر سباقات الجري في العالم، وقد شكّل هذا الحدث لحظة فارقة في رياضة الجري والتغطية الإعلامية، وعزز مكانة الماراثون عالميًا.

6- انسحاب القوات الألمانية من إيطاليا – 1945

في 22 أبريل 1945، بدأت القوات الألمانية انسحابها من شمال إيطاليا مع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية، مما شكّل مرحلة مفصلية في تحرير إيطاليا من الاحتلال النازي، ومهّد لانتهاء القتال في الجبهة الإيطالية.

7- إطلاق قمر "إيرث داي" الصناعي – 1990

في 22 أبريل 1990، أُطلق القمر الصناعي "إيرث داي" احتفاءً بالذكرى العشرين ليوم الأرض، وقد صُمم هذا القمر لرصد التغيّرات البيئية والمناخية، وساهم في تعزيز البحث العلمي والتوعية البيئية عالميًا.

8- إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون – 2022

في 22 أبريل 2022، أعيد انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية ثانية بعد فوزه على منافسته مارين لوبان، فيما شكّلت النتيجة دلالة على استمرار الخط الوسطي في السياسة الفرنسية، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة.

9- صدور رواية "مزرعة الحيوان" في أمريكا – 1946

في 22 أبريل 1946، نُشرت رواية جورج أورويل "مزرعة الحيوان" في الولايات المتحدة، بعد عام من صدورها في بريطانيا، وقد شكلت تلك الرواية الرمزية نقدًا قويًا للأنظمة الشمولية، ولا تزال تُدرّس وتُقرأ عالميًا حتى اليوم.

10- وفاة ريتا ليفي مونتالشيني – 2012

في 22 أبريل 2012، توفيت العالمة الإيطالية الحائزة على جائزة نوبل، ريتا ليفي مونتالشيني، عن عمر يناهز 103 سنوات، وقد أحدث اكتشافها تطورات في علوم الأعصاب، وأسهم في تطوير أدوية جديدة لعلاج أمراض الجهاز العصبي.