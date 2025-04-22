القبض على مالك منزل بالفيوم بتهمة التنقيب على آثار وتسببه في وفاة شخصين

ألقى رجال مباحث مركز شرطة سنورس برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، القبض على المدعو"نبيل.ر م "مالك منزل، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله وتسبب في وفاة شخصين، بمنطقه مفارق حمادة بدائرة المركز، وتم العثور على أعمال حفر، سراديب داخل المنزل، وأدوات تستخدم في التنقيب، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

انهيار حفرة داخل منزل

وكانت البداية عندما تلقى اللواء احمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، جاء مفاده ورود بلاغًا، بانهيار حفرة داخل منزل بدائرة المركز تعود هذه الحفرة لقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنزل محل البلاغ لحين استخراج الجثتين، من تحت الأنقاض والتعرف على هويتهما.

وجود آثار فرعونية

كما أكدت التحريات الأولية أن الشخصين كانا يقومون بالتنقيب داخل أحد المنازل بزعم وجود آثار فرعونية وأثناء ذلك انهارت عليهم حفرة مما أدت إلى وفاتهما، تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة والعميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق والمقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث المركز وقاده الرائد عمر شوقي رئيس المباحث للتحري حول الواقعة وملابساتها وهوية المتوفين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بفرض السيطرة على المكان والتحفظ على أدوات الحفر، ومباشرة التحقيق.