ثقافة الجيزة تواصل احتفالات الربيع بمكتبة البحر الأعظم الثقافية بأنشطة متنوعة| صور

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان فعالياتها المتنوعة، حيث نظمت مكتبة البحر الأعظم الثقافية التابعة لفرع ثقافة الجيزة احتفالية شملت عددا من الفقرات الثقافية والفنية التي قدمها مسئولو النشاط في المكتبة، ونفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

أخطار ألعاب الموبايل والإنترنت على سلوكيات الأطفال

ونظمت مسابقة في المعلومات التاريخية أشرفت على تنفيذها ناهد عبد اللطيف، أعقبتها مسابقة عن معالم سيناء السياحية نفذها تامر حنفي.

كما تضمنت الأنشطة المنفذة ضمن برنامج فرع ثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، محاضرة توعوية بعنوان "أخطار ألعاب الموبايل والإنترنت على سلوكيات الأطفال" ألقاها أحمد عبد النبي، مدير المكتبة، وورشة للفنون التشكيلية قدمتها الفنانة أماني محمد لصناعة أشكال من شخصيات الأطفال مثل "بطوط"، إلى جانب ورشة للرسم على الوجوه نفذتها ناهد عبد اللطيف.

كيف ساهم الحاسب الآلي في تطوير التعليم

وأتاح مدير المكتبة للحضور فرصة التعرف على الأنشطة المختلفة التي تقدمها المكتبة من خلال حوار تعريفي، بينما قدم الفنان سيد المصري فقرة فنية للتنورة لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

واختتمت الفعالية بمحاضرة بعنوان "كيف ساهم الحاسب الآلي في تطوير التعليم" قدمتها نهلة سامي، ناقشت فيها تطورات التكنولوجيا وأثرها الإيجابي في العملية التعليمية.



