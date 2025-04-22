حدادا على البابا فرنسيس.. إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

قررت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثالثة والسبعين إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفقرة الفنية بحفل افتتاح أقدم مهرجان سينمائي في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي، حدادا على روح قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية بالعالم.

ويقتصر الحفل على تكريم السادة الفنانين وصُنّاع السينما، والذي سيقام يوم 2 مايو المقبل.

وكانت اللجنة العُليا قد اختارت الفنانين وصُنّاع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الثالثة والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان، وهم كالتالي:

جائزة الريادة السينمائية:

للفنان القدير محمود الحديني للفنانة القديرة دكتورة سميرة محسن

للفنان القدير أحمد ماهر

للفنانة القديرة مادلين طبر



جائزة المركز الخاصة: للكاتبة والمؤلفة القديرة مريم نعوم

جائزة فريد المزاوي: للمخرج القدير هاني لاشين

جائزة الأب يوسف مظلوم:

للفنان القدير شريف الدسوقي

جائزة التميّز الإعلامي: للإعلامية القديرة هالة حشيش



جائزة الإبداع الفني:

للفنانة القديرة لوسي للمنتج الفني القدير حسين القلا

للفنانة القديرة انتصار لعازفة البيانو القديرة دكتورة مارسيل متى

لمدير التصوير القدير مصطفى عز الدين.



أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2024 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي:

للفنانة القديرة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل "برغم القانون".

جائزة أحسن ممثل في عمل درامي:

للفنان طه الدسوقي عن دوره في مسلسل "حالة خاصة".



كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح جائزة المركز التشجيعية للفنانة المتميّزة هاجر السراج.



كما اختارت اللجنة العُليا للمهرجان المذيعة والإعلامية المتألقة لميس سلامة لتقديم فقرات حفلي افتتاح وختام المهرجان للعام الخامس على التوالي، وسيذاع كلا الحفلين على الهواء مباشرة على قناة "نايل سينما" على القمر الصناعي نايل سات والبث الأرضي.



وكانت اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر قد اختارت ستة أفلام وفقا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلما قد عُرضت تجاريا هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وقد قررت اللجنة أيضا أن تقام عروض الأفلام والندوات الفنية مع أبطال وصُنّاع الافلام وفقاً للجدول المُحدد مُسبقا.



وكانت الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للمخرج حسام الجوهري، فيلم "رحلة 404" للمخرج هاني خليفة السيد، فيلم "الهوى سلطان" للمخرجة هبه يسري، فيلم "رفعت عيني إلى السماء" للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، فيلم "الفستان الأبيض" للمخرجة ﭼيلان عوف، فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور.



وقد تشكّلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج طارق العريان، وبعضوية كلٍ من الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبة عبد الغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، مدير التصوير دكتور أيمن أبو المكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

فعاليات الدورة الثالثة والسبعين



جدير بالذكر أيضا أن فعاليات الدورة الثالثة والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم 2 مايو وحتى يوم 9 مايو المقبل بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وسيكون حضور عروض الأفلام بموجب دعوات شخصية مجانية يتم الحصول عليها من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.