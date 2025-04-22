قصور الثقافة تحتفل بعيد الربيع بقرية الجديدة بمنيا القمح.. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالاتها بعيد الربيع في مواقعها بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن أنشطة وزارة الثقافة الهادفة لتعزيز المشاركة المجتمعية في الأعياد والمناسبات القومية.

إبداعنا يجمعنا

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بالزقازيق يوما فنيا بقرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح، ضمن برنامج "إبداعنا يجمعنا"، الهادف لاكتشاف المواهب وتنميتها.

تضمن اليوم الفني ورشة لتعليم الأطفال كيفية تنفيذ تصميمات معبرة عن الربيع باستخدام الجبس وتلوينها، إلى جانب تنفيذ مجموعة متنوعة من الورود الملونة باستخدام الورق الكروشيه، بإشراف الفنانة سالي نصر.

ورش فنية للأطفال

وفي السياق، نظم قصر ثقافة الحسينية ورشا فنية للأطفال، بالإضافة إلى معرض فني ضم باقة من رسوماتهم بمناسبة أعياد الربيع، نفذته الفنانة سمر السيد، التي حرصت على تشجيع الأطفال على التعبير عن فرحتهم بالربيع من خلال الألوان واللوحات.

وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، احتفل بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مدرسة السناجرة الابتدائية بعيد الربيع، حيث قدمت الفنانة نجاة علي، مسئولة الفن التشكيلي بالموقع، ورشة فنية عن مظاهر شم النسيم، وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من الطلبة، وتم في ختامها توزيع جوائز رمزية لتحفيز المشاركين.

ترسيخ القيم الوطنية

وفي إطار ترسيخ القيم الوطنية، عقد بيت ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة توعوية بعنوان "تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب"، ألقاها الشيخ جمال سيد أحمد، وتناول خلالها تعريف الولاء والانتماء باعتبارهما مشاعر فطرية وقيما راسخة في الثقافة الإسلامية، مؤكدا على أهمية غرس حب الوطن في نفوس الشباب، لما له من أثر كبير في تعزيز الشعور بالمسئولية، والإسهام في تقدم المجتمع من خلال العلم والعمل والتضحية.



