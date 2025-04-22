يستعد فريق بيراميدز لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

وتعادل بيراميدز مع أورلاندو بايرتس سلبيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سوكر سيتي” في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز وأورلاندو

يوم الأربعاء 23 أبريل

الساعة 5 بعد تدريب أورلاندو على الملعب الفرعي رقم 3 بالدفاع الجوي.. منطقة مختلطة للإعلام بحضور 3 لاعبين من نادي أورلاندو

الساعة 7 بعد تدريب بيراميدز على استاد الدفاع الجوي الرئيسي.. منطقة مختلطة للإعلام بحضور 3 لاعبين من نادي بيراميدز

يوم الخميس 24 أبريل

مؤتمر نادي بيراميدز.. الساعة 6:00 مساء بحضور المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش والكابتن أحمد الشناوي بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

⁠مؤتمر نادي أورلاندو.. الساعة 6:30 بحضور المدير الفني جوزيه ريفيرو واللاعب تابيلو كوكي بقاعة مؤاتمرات استاد الدفاع الجوي

⁠تدريب نادي بيراميدز.. الساعة 7:15 بالملعب الفرعي رقم 2 بالدفاع الجوي.. ومفتوح 15 دقيقة للإعلام

⁠تدريب نادي أورلاندو،. الساعة 9:00 باستاد الدفاع الجوي الرئيسي.. ومفتوح 15 دقيقة للإعلام

ونرحب بحضور جميع وسائل الإعلام لحضور الفعاليات الإعلامية لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تعادل بيراميدز مع أورلاندو

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب

تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس يوم الجمعة المقبل 25 أبريل على ملعب الدفاع الجوي في التاسعة مساء.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

يدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.