بسبب الخلاف علي ميراث منزل.. أربعيني يقتل شقيقه في أسيوط

أقدم أربعيني على قتل شقيقه وإصابة زوجة شقيقه وشقيقته، وذلك بسبب خلاف على 35 متر ميراث منزل، في واقعة مأساوية هزت منطقة غرب البلد التابعة لمحافظة أسيوط.



تفاصيل الواقعة

تعود بداية الواقعة عندما تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بوقوع جريمة قتل بمنطقة غرب البلد.

المتهم قتل شقيقه وأصاب زوجة شقيقه وشقيقته

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وبالفحص وجمع المعلومات تبين مقتل سيد. م. م. وشهرته سيد المنفلوطي 31عاما، على يد شقيقه علاء.م.م 45عاما، وأصاب المتهم زوجة شقيقه وشقيقته.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، والمصابين لتلقي الإسعافات الأولية، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.