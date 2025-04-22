تأجيل محاكمة شاب بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار محمد إيهاب، تأجيل محاكمة شاب بتهمة تهديد خطيبته السابقة، عن طريق نشر صورها وعائلتها، وتوجيه السب والقذف لهم، وتهديد الفتاة برسائل إلكترونية، لجلسة 21 يوليو المقبل.

القبض على شاب متهم بالتشهير بخطيبته السابقة

تعود تفاصيل الواقعة الي منتصف يناير الماضي عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي شاب يدعى "هشام.م.ك "متهم بالتشهير بخطيبته السابقة، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فسخت الخطوبة من ناحيتها، واستمر تهديده لها مدة زادت عن خمس سنوات حتى تمكنت من الحصول علي حكم قضائي ضده، تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من تنفيذ الحكم اليوم.

كانت "منار"قد تعرضت على مدار 5 سنوات من التهديدات المستمرة والتشهير الابتزاز من "هـ. م. ك. ح" من محافظة الفيوم، ووصل الأمر إنه استأجر بلطجية لتهديدها، وحرك العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها.