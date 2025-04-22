"مطروح للنقاش" يسلط الضوء على الفوضى في "الدفاع الأمريكية" تحت قيادة بيت هيجسيث

استعرض برنامج مطروح للنقاش الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، موضوع الفوضى وعدم الاستقرار الذي تفاقم بشدة خلال الفترة الأخيرة داخل وزارة الدفاع الأمريكية تحت قيادة بيت هيجسيث.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحدث عن تسريبات

وتطرقت الحلقة لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحدث عن تسريبات تتعلق بالضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن تسبب فيها وزير الدفاع الأمريكي حيث شاركها عبر تطبيق سيجنال وكانت زوجته وعدد من أصدقائه ضمن مجموعة الدردشة.

موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التسريبات

وتعرض النقاش لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحدث حيث أكد على ثقته في وزير دفاعه متهما أعضاء تمت إقالتهم مؤخرا من البنتاجون بالعمل على تسريب هذه المعلومات مشددا على أن الغارات الأمريكية ضد الحوثيين حققت كافة أهدافها خلال الفترة الأخيرة.