قوات الأمن تتمكن من انتشال جثة أحد المتوفين أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم عن تمكن قوات الإنقاذ من انتشال جثة أحد المتوفين في واقعة مصرع شخصين تحت الأنقاض أثناء التنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة سنورس، كما أكدت المعلومات أنه ما زالت قوات الأمن تكثف جهودها للعثور على الجثة الثانية والتي ثبت أنها تعود لشخص من قرية المقاتلة دائرة مركز طامية، نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة ومباشرة التحقيقات.

بلاغ لمدير الأمن بانهيار حفرة

وكانت البداية عندما تلقى اللواء احمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، جاء مفاده ورود بلاغ بانهيار حفرة داخل منزل بدائرة المركز، تعود هذه الحفرة لقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار .

فرض كردون أمني حول مكان الواقعة



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنزل محل البلاغ لحين استخراج الجثتين، من تحت الأنقاض والتعرف على هويتهما، كما أكدت التحريات الأولية أن الشخصين كانا يقومون بالتنقيب داخل أحد المنازل بزعم وجود آثار فرعونية وأثناء ذلك انهارت عليهم حفرة مما أدت إلى وفاتهما ، تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة والعميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق والمقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث المركز وقاده الرائد عمر شوقي رئيس المباحث للتحري حول الواقعة وملابساتها وهوية المتوفين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بفرض السيطرة على المكان والتحفظ على أدوات الحفر، ومباشرة التحقيق،