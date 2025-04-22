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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والمحال”. 


ممتلكات بـ 250 مليون جنيه تقريباً

 

وقدرت تلك الممتلكات بـ 250 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غسل 250 مليون جنيه جرائم غسيل الأموال