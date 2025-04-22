محافظة قنا تبدأ في استقبال محصول القمح لموسم 2025

بدأت محافظة قنا في استقبال محصول القمح لموسم 2025 عبر نقاط استلام متعددة، تم تجهيزها بكافة الإمكانيات اللازمة لتيسير عمليات التوريد للمزارعين.

مساحة المزروع 88 ألف فدان

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح هذا العام في قنا نحو 88 ألف فدان، مع توقعات بتوريد نحو 227 ألف طن من القمح المحلي، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز هذه الكمية مقارنة بالعام الماضي بفضل انتظام عمليات التوريد وارتفاع الإنتاجية.

وتفقد محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحميد صوامع توريد القمح في الترامسة، مشيدًا بمعدلات التوريد التي وصفها بأنها أعلى من العام الماضي بكثير.

عمليات التوريد التي بدأت في 15 أبريل الجاري شهدت تحسنًا ملحوظًا

وقال إنّ عمليات التوريد التي بدأت في 15 أبريل الجاري شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصلت الكميات المسلمة إلى نحو 7500 طن حتى الآن، في حين أن كمية التوريد في نفس الفترة من العام الماضي كانت 1800 طن فقط.

وأشار محافظ قنا إلى أن المستهدف لهذا العام هو 227 ألف طن، وهو ما كان قد تم تحقيقه في الموسم الماضي، والذي جرى تجاوزه ليصل إلى 231,000 طن.

ارتياح المزارعين

إلى ذلك، عبر المزارعون عن ارتياحهم لسهولة إجراءات توريد المحصول، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى موسم حصاد ناجح يعكس التحسن المستمر في أداء عمليات الزراعة والتوريد بالمحافظة.