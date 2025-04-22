أحمد حجازي يقود تشكيل نيوم ضد العربي في دوري "يلو"

أعلن بركليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العربي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

يحل فريق نيوم بقيادة أحمد حجازي، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره العربي بملعب إدارة التعليم، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

أحمد حجازي يقود تشكيل نيوم أمام العربي

ويقود أحمد حجازي تشكيل نيوم أمام العربي، حيث يواصل حجز مكانه الأساسي في تشكيل المدرب شاموسكا.

شارك أحمد حجازي في 19 مباراة مع نيوم هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وانضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

يتصدر نيوم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» برصيد 66 نقطة، بينما يأتي العربي في المركز الحادي عشر وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل نيوم ضد العربي

حراسة المرمى: مالايكا

خط الدفاع: محمد البريك - أحمد حجازي - فهد الحربي - إسلام هوساوي

خط الوسط: عباس الحسن - ألفا سيميدو - سعيد بن رحمة

وفي الهجوم: عبدالمالك العييري - أحمد عبده - أحمد الغامدي.