رئيس قسم جراحة العظام بطب المنصورة رئيسًا للفدرالية الإفريقية لجراحة اليد

أُختير الدكتور ماجد الشناوي، رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب بجامعة المنصورة ورئيس الجمعية المصرية لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، رئيسًا للفدرالية الإفريقية لجراحة اليد.

تتويج مصري في مؤتمر داكار

وجاء هذا التعيين خلال فعاليات مؤتمر الفدرالية الإفريقية الذي عُقد في العاصمة السنغالية داكار بين 8 و12 أبريل الماضي، بحضور ممثلين عن 16 دولة إفريقية معنية بجراحة اليد.

مراسم التسليم والتسلم

شهد المؤتمر مراسم تسليم رئاسة الفدرالية من الدكتورة ندايي فاتوي كوليبالي، رئيسة الجمعية السنغالية لجراحة اليد، إلى الدكتور الشناوي، وسط أجواء احتفالية عكست روح التعاون والوحدة بين أعضاء الفدرالية.

ويُعد اختيار الشناوي تتويجًا لجهوده العلمية ومساهماته البارزة في هذا التخصص الدقيق، إلى جانب الدور الفاعل الذي تلعبه الجمعية المصرية على الساحة الإفريقية.

تهاني وتعاون إفريقي متواصل

تقديرًا لهذا الإنجاز، وجهت الجمعية الليبية لجراحة اليد تهنئة خاصة إلى الجمعية المصرية والدكتور الشناوي، مؤكدة دعمها الكامل لتطوير التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية في مجال جراحة اليد.

كما عبّر الدكتور الشناوي عن شكره للدكتور عبد الرحيم الجيار، رئيس الجمعية الليبية، مثمنًا جهوده ومشاركته الفاعلة في المؤتمر.

رؤية مستقبلية للتكامل الإفريقي



وأكد الدكتور الشناوي أن مؤتمر داكار شكّل نقلة نوعية من حيث حجم المشاركة، حيث شهد تمثيلًا غير مسبوق من 16 دولة، معربًا عن أمله في أن يتضاعف هذا العدد خلال المؤتمر الدولي الثاني المرتقب في مدينة بنغازي.

وأشار إلى أن هذا الزخم يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون العلمي بين دول القارة، ودفع عجلة التقدم في مجال جراحة اليد على المستوى الإفريقي.