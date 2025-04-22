السياحة: غلق المتحف الكبير أمام الزيارات لمدة 20 يومًا

تلقت غرفة شركات السياحة، خطابا اليوم من وزارة السياحة والآثار، يفيد بأنه في سياق الاستعدادات النهائية الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير فإن الوزارة بصدد تنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية داخل المتحف خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 يوليو 2025.

غلق المتحف الكبير أمام الزيارات 20 يوما

وأضافت الوزارة، أنه قد تقرر إغلاق المتحف خلال تلك الفترة، ونظرا لما يترتب على ذلك من أثار تشغيلية، فإنه يجب عدم إدراج زيارة المتحف ضمن البرامج المباعة للسائحين خلال تلك الفترة، واستثناء المتحف من الرحلات السياحية خلال الفترة المذكورة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا مع كافة القيادات بالأجهزة المعنية، لاستعراض تجهيزات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذا التجهيزات لاحتفالية افتتاح مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وأكد رئيس الوزراء أن هاتين الفعاليتين المهمتين فرصة عظيمة للترويج لكل المشروعات التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وما حدث من نقلة نوعية فى البنية الأساسية، وغيرها، كما أنهما فرصة لجذب أكبر عدد من السياح الوافدين.

وشهد الاجتماع شرحاً تفصيلياً من طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للخطوات التي تقوم بها الشركة حالياً للتجهيز للاحتفاليتين العالميتين، والرسائل المُستهدف تحقيقها من خلالهما، فضلاً عن استعراض الأحداث والفعاليات المقترح تنفيذها خلالهما.