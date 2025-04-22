حالة الطقس غدا الأربعاء 23 أبريل 2025 في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء في مصر، حيث يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الشرقية ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.



حالة الطقس غدا الاربعاء

كما يشهد غدا الاربعاء نشاط رياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 20 درجة وعلى، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمي والصغرى 19 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغرى 28 درجة .





حالة الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من غدا الاربعاء 23 ابريل حتى الاثنين 28 ابريل، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى .

طقس مصر

ويسود طقس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الشرقية ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء .

ويشهد غدا الاربعاء نشاط رياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

واضافت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 _ 35 درجة والصغرى 17_20 درجة وجنوب الصعيد من 37 _43 درجة، و الصغري من 19_ 28 درجة.

انخفاض درجات الحرارة

واضافت الارصاد انه اعتبارا من الخميس تنخفض درجة الحرارة مرة اخرى بقيم تتراوح من 4_7 درجة ، وتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 _ 28 درجة والسواحل الشمالية 23_24 درجة وجنوب البلاد من 31 _38 درجة.