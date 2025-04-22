محافظ قنا يُكرِّم معلمي التربية الرياضية بمدرسة الشهيد نصاري

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، كلاً من عبد الفتاح طه، المعلم الخبير، ومحمد حسن، معلم أول تربية رياضية بمدرسة الشهيد محمد جمال نصاري الإعدادية للبنين بشارع المدارس، وذلك تقديرًا لتميزهما في تفعيل الأنشطة الرياضية للطلاب خلال الفترة المسائية، وإسهامهما الفعّال في تنمية مهارات الطلاب الرياضية.

محافظ قنا يُكرِّم معلمي التربية الرياضية بمدرسة الشهيد نصار

وأشاد محافظ قنا بهذه النماذج المشرفة من المعلمين، مؤكدًا أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدارس، لما لها من دور محوري في تعزيز القدرات البدنية والعقلية للطلاب، وتنمية روح الانضباط والعمل الجماعي، فضلاً عن دورها في إعداد الشباب لمواجهة تحديات الحياة وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

يُذكر أن هذا التكريم جاء على خلفية زيارة مفاجئة أجراها المحافظ لمدرسة الشهيد محمد جمال نصاري الإعدادية للبنين، حيث شاهد عددًا من الطلاب وهم يمارسون رياضة كرة القدم خلال الفترة المسائية، وقد حرص المحافظ على تشجيعهم على الاستمرار في النشاط الرياضي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يؤديه معلمو التربية الرياضية في تحفيز الطلاب وتنظيم الأنشطة بما يخدم مصلحة الطالب ويسهم في بناء جيل واعي ومتماسك.