وكيل تعليم بني سويف تعقد اجتماعا مع مسئولي الأزمات والكوارث

عقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعا مع مسئولي الأزمات والكوارث بالإدارات التعليمية، وذلك بحضور محمد بدر وكيل المديرية،الدكتور هاني رجائي مدير التعليم العام، والدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية ومديري الإدارات ومسؤولى الأزمات بالإدارات التعليمية، للوقوف على أهم التطورات والاستعدادات الخاصة بحالات الطوارئ والأزمات لتحضير المدارس لها .

إجتماع مع مسئولي الأزمات والكوارث بتعليم بني سويف

وأكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم عن المتابعة المستمرة للمدارس والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة وتحقيق الأمن والسلامة داخل المدارس .

ومن جانبها أكدت الدكتورة عائشة عبدالرحيم مدير إدارة الأزمات بالمديرية،على حرص توفير أقصى معدلات السلامة للطلبة والعاملين وسلامة المنشآت التعليمية أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى ،ورفع الاستعدادات تجنبا للمخاطر والأزمات المحتملة ،لذا تم التشديد بجميع الإدارات التعليمية على التأكد من سلامة الطفايات وخراطيم الحريق وصلاحيتها للاستخدام .



كما أكدت مدير إدارة الأزمات على تأمين المواد الكيمائية المستخدمة في معامل العلوم والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين،والتأكد من سلامة وثبات سرايا العلم والعوارض الحديدية بفناء المدرسة،وتوعية الطلاب وتقديم نصائح استرشادية وتدريبية حرصا على حياتهم بعدم التدافع والتزاحم في أبواب المداخل والمخارج وسلالم المدرسة .



وأضافت مدير إدارة الأزمات،أنه تم التنبيه على مسؤولى الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ التعليمات وإعداد تقرير يومى أثناء سير الامتحانات حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بالتعليم .