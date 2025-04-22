برنامج "منتصف النهار" يناقش المقترح الجديد لهدنة طويلة الأمد في غزة

سلط برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على المقترح الجديد لهدنة طويلة الأمد في غزة، إعلان الكرملين استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التفاوض مع كييف، وترحيب نائب الرئيس الأمريكي باتفاق مع الهند.

استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على الأحياء السكنية وخيام النازحين في أنحاء القطاع

في اليوم الثالث والثلاثين من استئناف العدوان على قطاع غزة، يستمر قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على الأحياء السكنية وخيام النازحين في أنحاء القطاع، ليسقط 26 فلسطينيا وإصابة 60 آخرين خلال آخر 24 ساعة.

وأكد قيادي في حركة حماس، أن وفدا من الحركة غادر الدوحة متوجها إلى القاهرة لبحث مقترح جديد لهدنة طويلة الأمد لإنهاء الحرب في غزة.

الاستعداد للتفاوض من أجل إنهاء الحرب

وفي سياق آخر، يبدي طرفا النزاع في الازمة الأوكرانية الاستعداد للتفاوض من أجل إنهاء الحرب، شنت روسيا هجوما بالطائرات المسيرة على مدينة أوديسا الأوكرانية، مما أسفر عن حرائق وأضرار سكنية، وأعلنت موسكو تدمير 10 مسيرات أوكرانية نصفها فوق شبه جزيرة القرم.

جدد زيلينسكي دعوته إلى ضرورة مواصلة الهدنة مع روسيا

وجدد زيلينسكي دعوته إلى ضرورة مواصلة الهدنة مع روسيا ووقف الضربات على منشآت البنية التحتية عقب انتهاء هدنة عيد الفصح، في المقابل، أكد الكرملين، أنّ الرئيس الروسي أعرب مجددا عن استعداده للتفاوض مع كييف.

