تشكيل هجومي لـ إنبي أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي، بقيادة حمزة الجمل، عن التشكيل الرسمي للفريق البترولي استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر انطلاقها بعد قليل على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: خالد أحمد – أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة

خط الوسط: أحمد العجوز – علي إيهاب – علي محمود

خط الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين "أوفا" – محمد حتحوت

فيما ضمت دكة البدلاء كلًا من: رمضان مصطفى، زياد كمال، محمد عماد، محمد سمير، صلاح زايد، أحمد جمال، مودي ناصر، حسام إيفونا، وأحمد زكي.