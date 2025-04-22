تنسيقية شباب الأحزاب ترحب باستجابة وزارة الرياضة لمطالبها في تطوير المراكز الشبابية

رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستجابة وزارة الشباب والرياضة لمطالبها المتعلقة بتطوير المنشآت الشبابية في محافظة البحر الأحمر، حيث قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة ميدانية شملت عددًا من المناطق الحدودية بالمحافظة، مثل شلاتين وأبو رماد وحلايب، وافتتح واطلع على عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، تأكيدًا على الالتزام بتلبية احتياجات هذه المناطق وتوفير بنية تحتية رياضية متكاملة.

الملعب الخماسي

وافتتح وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، برفقة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الملعب الخماسي بمركز شباب حلايب، مع توجيه الوزير برفع كفاءة المبنى الإداري وإنشاء ملعب متعدد الأغراض لخدمة شباب المنطقة، كما دشين أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي في مركز شباب حميرة بشلاتين، ضمن برنامج متابعة مشروعات التطوير في مختلف محافظات الجمهورية، وافتتح الملعب الخماسي بمركز شباب أبو رماد، مع توجيه الوزير بتطوير المبنى الإداري وتحسين الخدمات والمرافق بالمركز.

تعزيز برامج المعسكرات البيئية والثقافية والرياضية

لقاء الوزير مع المشاركين في معسكر "يلا كامب" بمحمية جبل علبة، حيث استمع إلى مقترحاتهم وأفكارهم حول تعزيز برامج المعسكرات البيئية والثقافية والرياضية، بما يسهم في تعزيز الوعي الوطني والانتماء لدى شباب مصر.

وأشاد الوزير، إلى جانب أهالي المناطق الثلاث، بالدور الذي تقوم به التنسيقية في نقل احتياجات الشباب إلى الجهات المعنية والعمل على تحقيق الاستجابة السريعة لتلك الاحتياجات.

تطوير مراكز الشباب

وفي إطار متابعة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجهود تطوير مراكز الشباب في المحافظة، أكدت التنسيقية على استمرار متابعتها لمشروعات التطوير في مراكز شباب الحمراوين وأديلديب، مطالبةً باعتماد مراحل جديدة من التطوير لضمان تغطية كافة مناطق المحافظة بمراكز شبابية مجهزة ومطورة.

أعضاء التنسيقية

رافق الوزير في هذه الزيارة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم النائبة هيام الطباخ، والنائبة نشوي الشريف أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومؤمن السيد، وكريم عبد العاطي، وأدم ابو نعام، وعادل منيب أعضاء التنسيقية.

