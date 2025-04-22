مدرب حراس رجال يد الزمالك يفسخ عقده بالتراضي

أكد شريف صفوت، المنسق العام لشؤون المدربين واللاعبين الأجانب بنادي الزمالك، أن الكرواتي ماركو ماركيس، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة اليد، فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.

وقال صفوت في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "ماركو ماركيس وقع على المخالصة المالية، بعد إنهاء عقده مع الزمالك بشكل ودي"( مرفق صورة لخطاب إنهاء التعاقد بالتراضي ).

وأضاف:"النادي كان قد جهّز تذاكر الطيران للمدرب ذهابًا وإيابًا بتاريخ 30 مايو، وهو موعد نهاية التعاقد، لكن المدرب فاجأ الجميع بطلب فسخ العقد مبكرًا بسبب ظروف أسرية".

وتابع:"ماركيس طلب تعديل موعد رحيله عن مصر قبل نهاية عقده، وهو ما كان سيكلف خزينة النادي نحو 70 ألف جنيه، وهو ما رفضه النادي، مطالبًا المدرب بتحمل تكلفة التعديل على نفقته الخاصة، الأمر الذي قوبل بالرفض".

وأشار صفوت إلى أن المدرب رفض حضور مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة في نهائي كأس مصر، رغم تواجده في مصر، وهو ما تم رفعه إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

واختتم:"يتبقى للمدرب شهر ونصف من مستحقاته المالية، سيتم صرفها بنهاية التعاقد، وفقًا لما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بعد تطبيق الغرامة المالية الموقعة عليه بسبب عدم تواجده في مباراة الأهلي الأخيرة بنهائي كأس مصر".