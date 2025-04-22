"ورشة بمنزله".. تجديد حبس متهم بتصنيع السلاح الأبيض بالسيدة زينب

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص بالسيدة زينب، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وتحفظت النيابة علي المضبوطات، لعرضها علي خبراء لفحصها، وطلبت تحريات المباحث والصحيفة الجنائية للمتهم، وتشميع الورشة.

ضبط عاطل لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص متخذا من ورشة كائنة بالعقار سكنه مكانا لتصنيع الأسلحة البيضاء.

ضبط 36 قطعة سلاح

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 36 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام ومجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.