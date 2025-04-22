"العمل العربى" يشكل لجان الخبراء القانونيين والحريات النقابية والرقابة المالية والإدارية

اختتمت أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الثلاثاء، والذى انطلقت فعالياته السبت الماضى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور محمد جبران ممثلا عن الرئيس السيسي، بحضور 18 وزير عمل بالدول العربية، ومشاركة 440 من رؤساء وأعضاء الوفود من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، فضلا عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في مصر.

تشكيل لجنة الخبراء القانونيين للفترة من 2025 حتى 2028

وقرر المؤتمر تشكيل لجنة الخبراء القانونيين للفترة من 2025 حتى 2028 بعضوية كل من حمادة أبو نجمة من الأردن، والدكتور علي فيصل الصديقي من البحرين، والدكتورة إيمان خزعل من لبنان، وإيهاب عبد العاطي عليان من مصر، والدكتور طارق الكدالي من المغرب.

تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي للفترة 2025 حتى 2027

كما قرر المؤتمر تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي للفترة 2025 حتى 2027، وذلك بانتخاب ممثلي الحكومات علي حسين صالح الشاوي عن العراق عضوا اصيلا، وحمد علي معيقل المري ممثل أصحاب الأعمال عن قطر عضوا أصيلا، وحفيظ حفيظ من تونس عضوا أصيلا.

تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة

وقرر المؤتمر تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة عن نفس الفترة من فريق الحكومات الجزائر، والسودان، والعراق، وقطر، والمغرب أعضاء أصليين، وفلسطين واليمن احتياطين، وطلال محمود حجازي عن أصحاب الأعمال من لبنان، وجبار طارش فارس عن العمال من العراق.