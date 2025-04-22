حار نهارا معتدل ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء في مصر، حيث يشهد يستمر ارتفاعا في درجات الحرارة، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الشرقية ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأربعاء

كما يشهد غدا الأربعاء نشاط رياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس .. درجات الحرارة المتوقعة غدا

ولفتت الأرصاد أنه من المتوقع في حالة الطقس غدًا أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 20 درجة وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمي والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغرى 28 درجة.