محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، آليات التعاون المشترك بين المحافظة، ومؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، لتنفيذ عدد من الحملات التوعوية الخاصة بالصحة النفسية لأبناء المحافظة، خاصة طلاب الجامعات والمدارس، بالتنسيق مع مؤسسة "الجارحي" للتنمية المجتمعية بالفيوم، بهدف التوسع فى أنشطة مؤسسة "فاهم" على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، والدكتورة لميس على نجم مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة إسراء قنصوة بالمكتب الفني لمساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات.

مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي

تناول اللقاء، الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحث آليات التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ومؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، بمجال التوعية المجتمعية بالصحة النفسية لأبناء الفيوم خاصة طلاب الجامعات والمدارس، بالتنسيق مع مؤسسة "الجارحي" للتنمية المجتمعية، من خلال عدد من المتخصصين بمجال الصحة سواء من وزارة الصحة والسكان، أو من خلال المؤسسات الأهلية المعنية بالتوعية، للعمل على تأهيل المواطنين وتوعيتهم بمختلف مجالات الصحة النفسية، في إطار التوسع في أنشطة وفعاليات مؤسسة"فاهم" بمحافظة الفيوم.

أشار محافظ الفيوم، خلال اللقاء، إلى أن المحافظة ترحب بكافة أوجه التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات والهيئات العاملة بمجال التنمية المجتمعية والصحة النفسية ـ فى إطار من القانون ـ بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، من خلال تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة، سواء بتنفيذ حملات توعوية صحية أو تعليمية، بالتشبيك بين القطاع الحكومى، والقطاع الخاص ممثلًا فى المؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

حملات توعوية خاصة بالصحة النفسية

وأكد المحافظ، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوفير الدعم والمساندة اللازمين، لتنفيذ أنشطة مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي على أرض محافظة الفيوم، والعمل على الدراسة المنهجية والرؤية القانونية والفنية، لتنفيذ الحملات التوعوية الخاصة بالصحة النفسية للمواطنين، بالتنسيق بين المؤسسة والجهات الشريكة، لتحقيق المستهدفات المرجوة لتلك الحملات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة بمختلف القطاعات خاصة القطاعين الخدمى والتنموى، بما يوفر العديد من مناحى الحماية الاجتماعية لأهالينا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية ومقومات طبيعية تؤهلها لتنفيذ مختلف الفعاليات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في بناء الإنسان صحياً وفكرياً.

وزيرة الهجرة السابقة

ومن جانبها، قدمت وزيرة الهجرة السابقة، الشكر لمحافظ الفيوم، لحفاوة استقباله، وتفاعله البناء مع مسئولى مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، لتنفيذ عدد من الحملات والندوات التوعوية الخاصة بالصحة والقضايا النفسية لأبناء محافظة الفيوم، خاصة قضايا التنمر وغيرها بين طلاب الجامعات والمدارس.

وأضافت، أن مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، بصدد الإعداد لتنظيم مؤتمرات متخصصة للصحة النفسية على أرض محافظة الفيوم، بالتنسيق والتعاون البناء والمثمر مع الجهات الشريكة، في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة، لبحث ومناقشة آليات مواجهة القضايا النفسية، بما يعود بالنفع على الشريحة المجتمعية المستهدفة بالتوعية.

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