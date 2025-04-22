منتخب الشباب يجري عمليات الإحماء قبل مواجهة نيجيريا.. صور

أجرى لاعبي المنتخب الوطني تحت 20 سنة عمليات الاحماء قبل مواجهة نيجيريا الودية استعدادًا لكأس أمم أفريقيا للشباب

يلتقي منتخب الشباب مواليد 2005 بعد قليل، نظيره منتخب نيجيريا، في البروفة الودية الأخيرة قبل مشاركة الفريقين في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل.

منتخب الشباب يخوض يستعد لمواجهة نيجيريا

خاض منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2005، عصر أمس الإثنين، ثاني تدريباته بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت قيادة مديره الفني الكابتن أسامة نبيه، استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا، في اللقاء الودي الذي يجمعهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة.

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