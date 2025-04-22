تقسيمة فنية للاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق فقرة فنية وخططية ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تدريب اللاعبين على الكرات الثابتة.

إنهاء التقسيمة

وخصص الجهاز الفني فقرة كاملة بعد التقسيمة للعمل على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، استعداداً للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.