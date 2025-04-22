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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وداع مبكر لـ ميار شريف من بطولة مدريد للماسترز

ميار شريف
ميار شريف
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شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، بداية غير موفقة لبطلة التنس المصرية، ميار شريف، في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الماسترز ذات الـ1000 نقطة.

ودعت ميار شريف منافسات بطولة مدريد للماسترز مبكرًا من الدور الأول (دور الـ128) على يد نظيرتها الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو.

خسارة ميار شريف في بطولة مدريد للماسترز

وتمكنت جيسيكا بوزاس مانيرو من حسم المواجهة لصالحها بمجموعتين نظيفتين، على حساب ميار شريف بنتيجة 6-3 في المجموعة الأولى و6-1 في المجموعة الثانية.

ويأتي هذا الخروج المبكر بعد أيام قليلة من إنجاز تاريخي حققته ميار شريف في نفس المدينة، حيث توجت بلقب النسخة العاشرة لبطولة مدريد المفتوحة للتنس من فئة تشالنجر (بطولة فيلا دي مدريد المفتوحة للتنس).

هذا اللقب الأخير أضافته ميار شريف إلى سجلها الحافل بالإنجازات، والذي تضمن تتويجها بلقب بطولة "بيونس آيرس" في الأرجنتين في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى ألقاب أخرى في بطولات فالنسيا المفتوحة وكولينا في تشيلي وماركاسكا في كرواتيا.

تصنيف ميار شريف 

وكان هذا الفوز الأخير في بطولة تشالنجر مدريد، قفز بـ ميار شريف 11 مركزًا في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، لتستقر في المركز الـ50 عالميًا، وهو ما كان يضع عليها آمالًا كبيرة في تقديم أداء قوي في بطولة الماسترز الحالية.

وعلى الرغم من الخسارة في مستهل مشوارها في بطولة مدريد للماسترز، يبقى الإنجاز الأخير لـ ميار شريف في التتويج ببطولة تشالنجر بمثابة دفعة قوية لمسيرتها الاحترافية، ويعكس التطور الملحوظ في أدائها ومستواها خلال الفترة الأخيرة. 

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