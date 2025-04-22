بيسيرو يصعد حارس فريق 2007 لمران الفريق الأول بالزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، تصعيد عمر محمد صلاح حارس مرمى فريق ٢٠٠٧ بقطاع الناشئين.

حارس واعد

وأدى عمر محمد التدريبات برفقة حراس المرمى تحت قيادة نونو ميجيل مدرب حراس الفريق الأول.



يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.