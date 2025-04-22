تعليم الوادي الجديد تقدم شرحًا للطلاب حول نظام البكالوريا

شهدت الإدارات التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، تكثيفًا للزيارات والمتابعات اليومية للمدارس، للتأكد من انضباط العمل وتطبيق التعليمات الوزارية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد على متابعة سير العملية التعليمية ميدانيًا، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم

مدير عام التعليم العام يتابع مدارس إدارة الخارجة

وفي هذا السياق، قام سمير طاهر، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، بجولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية.

شملت المدارس: المروة الابتدائية، وعمر بن الخطاب لرياض الأطفال والتعليم الابتدائي، ومدرسة القلعة الابتدائية، ومدرسة القلعة الإعدادية. حيث تابع سيادته انتظام الحصص الدراسية، واطمأن على تواجد المعلمين داخل الفصول، ومتابعة نسب حضور الطلاب، والتأكد من تحديث سجلات الغياب بشكل يومي.

متابعة شاملة للأمن والسلامة ودعم للطلاب المتميزين

كما راجع سمير طاهر تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية داخل المدارس، ووجه بضرورة الالتزام بكافة معايير الوقاية لحماية الطلاب والعاملين. وخلال زيارته، قدم شرحًا مبسطًا لنظام البكالوريا وبعض التطورات التربوية الحديثة، بهدف رفع وعي المعلمين وتعزيز التواصل مع الطلاب.

وأكد مدير التعليم العام على أهمية تقديم الدعم الكامل للطلاب المتميزين وتحفيزهم على الاستمرار في التفوق، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تُعد من أهم أدوات التطوير وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، في ظل دعم كامل من وكيل الوزارة ومتابعته المستمرة لكافة الإدارات والمدارس بالمحافظة.