رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس يكرم الشركات الناشئة ورواد الأعمال بعد تخطي حجم أعمالهم مليار جنيه فى 2024

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 05:59 م

نظمت شركة «A Ventures» المملوكة لرجل الأعمال أيمن ممدوح عباس، المؤتمر السنوي الأول لها للاحتفال بعدد كبير من الشركات الناشئة ورواد الأعمال المنضمين لها حديثًا خلال العام الماضي ممن نجحوا في تحقيق معدلات نمو وقفزات كبيرة وقدموا قصص نجاح مبهرة في وقت قصير بعد ظهورهم المميز في برنامج شارك تانك، خاصة أن الشركات تجاوزت حجم أعمالها مليار جنيه في 2024.

تفاصيل الحفل

شارك في الاحتفال رجل الأعمال الدكتور محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة بالإضافة إلى عدد واسع من رجال الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، وبدأ الحفل السنوي الأول بعرض فيلم قصير لرحلة الشركات الناشئة وظهورها الأول في برنامج شارك تانك والمصاعب التي واجهتها وكيف اختارها رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس للاستثمار فيها بالإضافة إلى جانب من الحوارات التي دارت مع مؤسيى الشركات وصور الاجتماعات الأولية

في نفس السياق، قدم المهندس شريف رمضان المدير التنفيذي لشركة «A Ventures»، شرحًا وافيًا ومعلوماتيًا عن الشركة وقال: "«A Ventures» تأسست منذ 16 شهر وهي تضم بالأساس تحت مظلتها كل الشركات التي وقع عليها الاختيار في برنامج شارك تانك "

وأضاف رمضان أن الشركة تستثمر فيما يقترب من 20 شركة حتى الآن، بمجالات متنوعة وتضم تحت مظلتها طاقات هائلة من الشباب المصري الواعد الذي حقق نجاحات مبهرة تتنبأ بمستقبل كبير فى القريب العاجل، وأوضح أن رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس حريص طوال الوقت على دعم وتشجيع الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات وشركات قابلة للتنفيذ والتطوير والنمو السريع بما يفيد الاقتصاد المصري بالإضافة إلى كل أوجه الدعم الفني والمالي والأفكار التي تساعد على النمو وتطوير الأعمال.

كلمة رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس

فيما قال رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس: إن هذا الاحتفال بمثابة تكريم لمجهود من كل الشركات الرائدة والمؤسسين من الشباب الموهوبين المتمسكين بالحلم والنجاح، مؤكدًا أن اختياراته للشركات التي يستثمر فيها ببرنامج شارك تانك لم تكن فقط قائمة على الفكرة أو المشروع إنما الشباب أنفسهم من حيث طريقة تقديمهم وعرضهم وما يحملونه من قيم وأخلاق وروح الثقة والإيمان بأفكارهم التي تنعكس خلال حديثهم وتدفع أي رجل أعمال للاستثمار معهم وأن يكون جزء من حلمهم

ووجه عباس رسالة لكل الشركات الناشئة تحت مظلة «A Ventures» بمزيد من العمل والجهد وطرق الأبواب وتحقيق الأهداف والتوسع خلال الفترة المقبلة واستغلال الفرص في سوق الاستثمار، وأكد على مدى فخره واعتزازه بالشراكة مع شباب موهوبين لديهم أفكار عظيمة نجحوا في تحقيقها على أرض الواقع وحققوا نجاحات في شهور معدودة

وشدد عباس على ضرورة الالتزام بالقيم والأخلاق في الحياة وتقديم فكرة العمل الجماعي وتعزيز التعاون مفهوم الإنسانية في كل المعاملات داخل وخارج الشغل، وفي لافتة تستحق التقدير، طلب عباس من الحضور الاستماع إلى رجل أعمال هام بالقطاع الخاص يمتلك قصة نجاح ملهمة خلال السنوات الماضية وحقق معدلات نمو كبيرة بمجال بالغ في التحديات وهو رجل الأعمال الدكتور محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة وهي واحدة من أهم وأكبر الشركات بمنطقة الشرق الأوسط المتخصصة في منصات الحفر البرية والبحرية وتقديم خدمات التنقيب عن النفط والغاز ويمتد نشاطها لـ 7 دول في العالم

وفي بداية كلمته عبر الدكتور محمد فاروق فاروق الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة عن بالغ سعادته بالتواجد في هذا الحدث العظيم لتكريم شركات واعدة تساعد في تنمية الاقتصاد المصري نجحت خلال وقت قصير فب تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع بمشروعات مهمة وأفكار رائعة، وقدم فاروق عددًا من النصائح الهامة للشباب فيما يتعلق بكيفية التمسك بالحلم والتأقلم مع متغيرات السوق والتطوير السريع في مجال الأعمال بما يترتب عليه فتح الباب أما أسواق جديدة في مصر ودول العالم وكذلك كيفية التمسك بالقيم والأخلاق في المعاملات المختلفة

ووجه فاروق الشكر لأيمن عباس وقال: "أنا وأيمن عباس شركاء لسنوات طويلة، يجمعنا دائما مساحة كبيرة من الإنسانية والحب والاحترام في التعامل وهو عنوان نجاحنا وأهم ما يميز أيمن عباس أنه ينسب الفضل لأصحابه وينسب النجاح لأصحابه ويعطي كل ذي حق حقه"

من جانبهم، عبروا رؤساء ومؤسسو الشركات الناشئة عن بالغ سعادتهم بحرص رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس على تكريمهم، لما بذلوه من جهد كبير وتحقيق ما تطلعوا إليه في عامهم الأول، مؤكدين أن ظهورهم في برنامج شارك تانك كان نقطة التحول في مسار حياتهم العملية، فضلًا عن تطور أفكارهم ومشروعاتهم بعد الشراكة مع «A Ventures»، لما حدث لهم من طفرات كبيرة وانتشار واسع، وأن القائمين على إدارة الشركة على تواصل دائم معهم وبشكل مستمر، ويزيلون كل التحديات والعقبات التي تواجههم من أجل تسهيل أعمالهم وتحقيق أهدافهم الخاصة بمشروعاتهم خلال العام الماضي

وفى نهاية الحفل كرم رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس 8 شركات ناشئة في ريادة الأعمال بمجالات مختلفة، وهم: شركة مركون «Mrkoon» العاملة في بيع مخلفات شركات المقاولات لتجار الخردة، وشركة شغلني العاملة في مجال التوظيف، وشركة الـ بروتين، وشركة دوايا «Duaya» وهي منصة شاملة للمستلزمات الطبية التي تجمع بين الصيدلية والعيادة والمستشفى والمعمل وبين جميع الشركات الموردة لها، وشركة ليل «Leil» المتخصصة في الإنتاج والغناء، وشركة ودنجو «Weddn go» المتخصصة في توفير كل مستلزمات الأفراح من قاعات وغيرها بالتقسيط، وشركة رو مارت «Rawmart»، وشركة ويب أب «whip up».

وختام الحفل كان بعدد من الأغاني للمطربة الموهوبة حنين الشاطر التي تحظى بشعبية واسعة وانتشار كبير لأغانيها الفترة الماضية لما تتميز به من صوت رائع وأداء مميز.