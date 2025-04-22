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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيسيرو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

بيسيرو
بيسيرو
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عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الجهاز الفني 


شهدت الجلسة حضور جميع الجهاز الفني بالكامل، وأكد المدير الفني البرتغالي على أهمية المرحلة المقبلة في ظل ارتباط الفريق بمباريات قوية في مسابقة الدوري، بجانب نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز.


ومنح جوزيه بيسيرو تعليماته الفنية للاعبين من أجل تنفيذها خلال مران اليوم استعداداً لمباراة المصري المرتقبة.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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