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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طالبة تحاول إنهاء حياتها بتناول حبة الغلة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شرعت طالبة في التخلص من حياتها بتناول حبة الغلة بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن حالة المصابة.

إخطار أجهزة الأمن

تلقى مدير شرطة النجدة بلاغًا من إدارة المدرسة الثانوية الفنية للبنات بكفر شكر بوجود محاولة انتحار.

تناول حبة الغلة 

وتبين بالفحص أن الطالبة شرعت في التخلص من حياتها بتناول حبة غلة، ما أسفر عن إصابتها بحالة تسمم.

نقل الطالبة إلى المستشفى 

جرى نقل الطالبة إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

بنها الجامعي محافظة القليوبية محاولة انتحار تناول حبه الغله