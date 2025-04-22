إيمان كريم تشارك في مؤتمر "تطوير الدراما المصرية" بماسبيرو

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مؤتمر "تطوير الدراما المصرية"، الذي عقدته الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، اليوم، في مقرها بمبني الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وعمل المجلس خلال المؤتمر على توفير ترجمة لغة إشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

الوضع الراهن للدراما المصرية

في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة المجلس في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيًة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان 2025، بضرورة تنظيم مؤتمر تشارك فيه جميع الجهات المعنية والخبراء لتحليل الوضع الراهن للدراما المصرية، وتقييم مدى معالجتها للواقع الفعلي للمجتمع المصري، مع الخروج بتوصيات يمكن من خلالها تطوير الدراما في مصر، بشكل يعكس ويعزز القيم المصرية الأصيلة.

حماية ذوي الاعاقة

وأضافت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، كما تأتي مشاركة المجلس في هذا المؤتمر من منطلق دوره الهام في الدولة المصرية بصفته الجهة الوطنية المستقلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 2019، الخاصة بتعزيز وعي المجتمع بقضايا الإعاقة، ورصد التحديات التي تواجههم، ونبذ التمييز، ومحاربة الصورة النمطية المغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

صورة ذوي الإعاقة بالدارما

وأشارت أن المجلس شارك في هذا المؤتمر لأول مرة بتقرير يرصد ويقيم صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال الفنية التي تم تقديمها خلال شهر رمضان 2025، لافته أن التقرير تم إعداده من قبل لجنة متخصصة مكونة من جميع الأطراف المعنية للوقوف على الوضع الراهن للدراما المصرية، وتقييم مدى معالجتها لقضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، ويُقدم التقرير توصيات هامة تسهم في العمل على دمجهم وتمكينهم بصورة تليق بهم وتعكس واقعهم الفعلي في المجتمع المصري، لا سيما في ظل جهود الدولة المصرية المقدمة لهم في كافة المجالات، التي من خلالها تم إنهاء عصور من التهميش، وإحراز تقدم واسع على الأصعدة كافة.