قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.. موقف مبابي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا الأربعاء، ضيفًا على نظيره خيتافي بملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم خوسيه سانشيز.

موقف مبابي من قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة أرسنال الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب مبابي عن مباراة ريال مدريد أمام خيتافي بقرار من المدرب أنشيلوتي، الذي قرر استبعاده المهاجم الفرنسي، حتى يصبح جاهزًا لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو في نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما شهدت القائمة غياب الظهير فيرلاند ميندي، ولكن قد يظهر في مباراة الكلاسيكو، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بـ73 نقطة، بينما يأتي خيتافي في المركز الثاني عشر وفي رصيده 39 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز، جونزالو جارسيا.