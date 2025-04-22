“تعليم الوادي” تكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية "هن عظيمات"

شهدت قاعة مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالية مميزة لتكريم الفائزين في المسابقة الرمضانية "هن عظيمات"، وذلك بحضور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، وعدد من الشخصيات البارزة من قيادات المحافظة وممثلي الهيئات الثقافية والتعليمية.

احتفالية مبهجة وتكريم مستحق للفائزين

نُظمت الاحتفالية بالتعاون بين وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم وإدارة الخارجة التعليمية، وشهدت حضور أحمد العاطي عضو مجلس النواب، وابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة المحافظة، وعبير متولي رئيس فرع المجلس القومي للسكان، وأمل علي مدير إدارة باريس التعليمية، إلى جانب عدد كبير من قيادات التعليم وأولياء الأمور والطلاب.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والتربوية الهادفة التي قدمها الطلاب، ونالت استحسان الحضور لما حملته من رسائل إيجابية وأداء متميز يعكس مواهب الطلاب المشاركين.

إشادة بالجهود وتكريم للمنظمين

وخلال كلمته، أعرب سامي فضل دياب عن فخره واعتزازه بالمستوى الذي ظهر به الطلاب في المسابقة، مؤكدًا أن الأداء المتميز والمجهود المبذول يعكس وعي الطلاب وحرصهم على التميز.

كما أشاد بالقائمين على تنظيم المسابقة، لما بذلوه من جهد ملموس أسفر عن تقديم نموذج مشرف يليق بتعليم الوادي الجديد.

دعم مستمر وتحفيز على الإبداع

وفي ختام الحفل، قام وكيل الوزارة بتكريم عدد من المشاركين والمنظمين، مؤكدًا حرص المديرية على دعم مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح الإبداع والتفوق لديهم. وتمنى للجميع دوام التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن هذه النماذج الناجحة تُعد نواة لمستقبل مشرق لأبناء المحافظة.