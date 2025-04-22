موعد مباراة إنبي وحرس الحدود في ربع نهائي كأس عاصمة مصر

يخوض اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مباراة صعبة وهامة أمام حرس الحدود، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس عاصمة مصر، وهي المباراة التي يمني كل فريق فيها النفس بالفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة إنبي وحرس الحدود

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

حكم مباراة إنبي وحرس الحدود

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم نادر قمر الدولة لإدارة مباراة انبى وحرس الحدود المقرر لها اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت فى ذهاب ربع نهائى بطولة كأس عاصمة مصر.

مشوار الفريقين في كأس عاصمة مصر

وتأهل فريق إنبي إلى هذا الدور بعدما جاء في المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف طلائع الجيش، بينما تأهل حرس الحدود رفقة الإسماعيلي عن المجموعة الرابعة.

ويسعى فريق إنبي بقيادة مدربه حمزة الجمل إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة، بنتيجة مريحة قبل مباراة الإياب التي تجمع بين الفريقين الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً.

وطالب الجمل لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام مرمى المنافس لتحقيق الفوز، والتمسك بالمنافسة على حصد اللقب.

أما الحدود بقيادة مدربه محمد يوسف فيأمل في تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة سواء في الدوري أو بطولة كأس العاصمة.

موعد نهاية كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة. ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.