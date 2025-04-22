تعليم الوادي تفتح حوارًا حول التقييمات الأسبوعية والواجبات المدرسية

أجرى سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى مدرسة ناصر الإعدادية بمدينة الخارجة، لمتابعة سير العمل داخل المدرسة والاطمئنان على انتظام الدراسة.

نقاش مباشر حول الأداء والتقييمات الصفية

وخلال جولته التفقدية، التقى وكيل الوزارة بالعاملين في المدرسة من معلمين وإداريين، وحرص على فتح حوار مفتوح معهم حول خطط العمل اليومية، خاصة ما يتعلق بالتقييمات الأسبوعية، والأداءات الصفية، والواجبات المدرسية الخاصة بالتلاميذ.

ووجه بضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات والتعليمات الوزارية المنظمة لهذه الجوانب، مؤكدًا أن المتابعة الدقيقة لهذه المحاور من شأنها رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق مخرجات تعليمية فعالة.

إشادة بالأنشطة وتهيئة البيئة التعليمية

وأشاد سامي فضل دياب بالأنشطة التربوية المنفذة داخل المدرسة، وحرص إدارة المدرسة على تهيئة بيئة تعليمية محفزة وجاذبة للتلاميذ، ما يعكس مستوى الجهد المبذول من قبل العاملين بها. كما أكد خلال اللقاء أن المديرية تسعى دومًا لدعم جميع المدارس ماديًا ومعنويًا، وتهدف إلى تذليل أية عقبات قد تواجههم لضمان سير المنظومة التعليمية بكفاءة وجودة.

دعم ومتابعة مستمرة لتحقيق التميز

وفي ختام الزيارة، شدد وكيل التعليم على أن دعمه وتشجيعه الدائمين ينبعان من إيمانه الكامل بدور المدارس في بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز، مؤكدًا أن متابعته اللحظية والمستمرة لمنظومة العمل تهدف لتحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع داخل محافظة الوادي الجديد.