"هندسة السويس" تطلق فعاليات المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية

انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل على مسرح كلية الهندسة فعاليات بجامعة قناة السويس، المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية تحت عنوان "التطبيقات الهندسية للذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك في إطار اهتمام جامعة قناة السويس بتشجيع البحث العلمي الطلابي وربطه بقضايا التنمية والمجتمع.

التطبيقات الهندسية للذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عُقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، كما أشرف على التنفيذ الدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. وتولت رئاسة المؤتمر الدكتورة أمينة شلتوت، مدير وحدة الدعم الأكاديمي، فيما قامت الدكتورة سارة محمد عطوة، عضو وحدة الدعم الأكاديمي، بمهام مقرر المؤتمر.

تنميه مهارات البحث العلمي

جاء تنظيم المؤتمر بهدف تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب منذ المراحل الجامعية الأولى، وتوفير منصة لعرض أبحاثهم وأفكارهم أمام نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، مع تعزيز التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات في المجالات الهندسية، وتشجيع العمل التعاوني في البحث العلمي متعدد التخصصات، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة أهداف التنمية المستدامة.

محاور المؤتمر

تناولت محاور المؤتمر عدة موضوعات أساسية، من بينها : دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الهندسة المستدامة، التحول الرقمي في المجالات الهندسية، وتعزيز التحول الرقمي للمدن الذكية، بالإضافة إلى قضايا البنية التحتية والنقل الذكي، والابتكار وريادة الأعمال، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الاستدامة الاقتصادية، إلى جانب موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي في الأمن الصناعي والبيئة، والتحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدامه.

بدأت فعاليات المؤتمر بتفقد المعروضات البحثية الطلابية والتي بلغ عددها 42 ما بين بحث وبوستر وابتكار، حيث عُرضت ببهو كلية الهندسة، ثم انتقل الحضور إلى قاعة المؤتمرات لافتتاح المؤتمر الذي بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاه تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم.

الأهداف الاستراتيجية

وفي كلمته، أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى الأهداف الاستراتيجية للمؤتمر ودوره في بناء جيل من الباحثين الشباب القادرين على توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع.

فيما تناول الدكتور محمد سعد زغلول أهمية البحوث الطلابية في النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي.

وهنأ الدكتور محمد يس، مدير مركز الدعم الأكاديمي، الطلاب المشاركين على تميز مشروعاتهم البحثية، مؤكداً على الدور الحيوي للمؤتمرات الطلابية في صقل مهارات الباحثين وتنمية قدراتهم الابتكارية.

كما استعرض الدكتور باسم الهادي السعيد عدد الأبحاث المشاركة، متناولاً الجهود المبذولة في تنظيم المؤتمر وورش العمل التي قدمها نخبة من الخبراء، ومن بينهم الدكتورة ياسمين محمد حسن، مدير مركز كرياتيفا بالجامعة، والدكتورة أفنان ممدوح، مدير نادي ريادة الأعمال ومنسق صندوق رعاية المبتكرين، حيث قدما رؤى تطبيقية حول ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ودورهما في بناء مستقبل هندسي مستدام.

وختاما لفعاليات المؤتمر تم تكريم الطلاب المتفوقين علمياً وفي مجالات الأنشطة المختلفة.