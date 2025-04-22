8 وجوه جديدة تنضم لقائمة المنتخب المصري للجودو استعدادًا للبطولة الإفريقية

أعلن الاتحاد المصري للجودو برئاسة محمد مطيع، قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة الأفريقية للكبار، المقرر إقامتها في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار خلال الفترة من 24 حتى 27 أبريل الجاري، بمشاركة 185 لاعباً ولاعبة من 24 دولة أفريقية.

المستوى القاري،

وشهدت القائمة انضمام 8 وجوه جديدة تخوض تجربتها الأولى على المستوى القاري، بعد تألقهم في بطولات الجمهورية الأخيرة، في خطوة تعكس خطة الاتحاد المصري للجودو الهادفة لتجديد دماء المنتخب وضخ عناصر شابة قادرة على تمثيل مصر بقوة خلال بطولات القادمة، خاصة بعد اعتزال عدد من نجوم اللعبة خلال الفترة الماضية.

خطة طويلة

يأتي هذا ضمن خطة طويلة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد مطيع، لإعداد جيل جديد من الأبطال عبر إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب الخبرة في كبرى البطولات، وفي مقدمتها البطولة الأفريقية.

وضمت قائمة المنتخب 16 لاعباً ولاعبة في مختلف الأوزان، حيث جاءت الأسماء كالتالي:

يسري سامي (60 كجم)، محمد سعيد رمضان (66 كجم)، مروان أيمن (73 كجم)، فارس شحاتة (73 كجم)، عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم)، علي محمد علي (90 كجم)، عبد الله فهمي (100 كجم)، عمر الرملي (100 كجم)، محمد عبده مسعود (+100 كجم).

بالإضافة إلى، نورا أحمد سليمان (48 كجم)، زينب أحمد السيد (52 كجم)، تسنيم رشدي (57 كجم)، فاطمة محمد (63 كجم)، حبيبة أيمن (63 كجم)، فريدة مجدي (70 كجم)، صفا سليمان (78).

ويترأس بعثة المنتخب في البطولة الأستاذ محمد مطيع، فيما يقود الجهاز الفني الكابتن هشام مصباح رئيس جهاز المنتخبات الوطنية، إلى جانب الخبير الياباني ازومي هيروشي، والمدربين حسين حفيظ، محمد منير، مجدي الصعيدي (مدرب البنات )، وإيمان البنا مدربة.