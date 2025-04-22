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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إعادة تشكيل لجنة تحصيل مستحقات شركة شمال القاهرة للكهرباء من محاضر سرقات التيار

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي
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أصدر المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء  قرارا بتشكيل لجنة تحصيل مستحقات الشركة من محاضر سرقات التيار الكهربائي والمحررة عن طريق مأموري الضبط القضائي و مباحث الكهرباء .
 

و تشكلت اللجنة من : -


رئيس قطاعات الشئون التجارية ، رئيساً للجنة
رئيس قطاع شبكات التوزيع المختص ، عضواً فنياً 
رئيس قطاع الشئون التجارية المختص ، عضواً تجارياً 
مدير عام الضبطية القضائية ، مقرراً للجنة
مدير عام الفتوى والعقود والتسجيل ، عضواً قانونيا
مأمور الضبط القضائي المختص ، عضواً

ونص القرار في مادته الثانية : على أن تختص اللجنة بتحصيل مستحقات الشركة من محاضر سرقات التيار الكهرباء المحررة عن طريق ، مأموري الضبط القضائي مباحث الكهرباء ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحاضر الغير مسددة بما يضمن حقوق الشركة .

كما جاء بالمادة الثالثة من القرار : تنعقد اللجنة كلما استدعت الضرورة ذلك، ولها أن تستعين بمن تراه لازماً لإنهاء وإنجاز أعمالها، وعلى رئيس اللجنة إعداد تقرير دوري شهرياً بنتائج أعمالها للعرض علينا .

شمال القاهره لتوزيع الكهرباء محاضر سرقات التيار الكهربائي طريق مأموري الضبط القضائي و مباحث الكهرباء