مدير تعليم الشرقية يتفقد الامتحان التجريبي للشهادة الإعدادية بنظام البوكليت

تفقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، مدرسة بساتين الإسماعيلية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات التجريبية لطلاب الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد طاللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

محاكاة فعلية قبل الامتحانات الرسمية

رافق وكيل أول الوزارة خلال الزيارة وفاء طلبة مدير عام إدارة بلبيس التعليمية، حيث أدى الطلاب والطالبات الامتحان في مواد الدراسات الاجتماعية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وفق نظام البوكليت الجديد، وذلك أثناء اليوم الدراسي في محاكاة فعلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني. وقد أبدى الأستاذ محمد رمضان غريب ارتياحه لسير الامتحان، مشيدًا بالانضباط داخل اللجان وبارتفاع نسبة الحضور بين الطلاب والطالبات، ما يعكس وعيهم بأهمية هذه التجربة.

حوار مفتوح مع الطلاب لتقييم التجربة

وخلال جولته التفقدية، حرص وكيل الوزارة على إجراء حوار سريع مع عدد من الطلاب والطالبات، حيث استمع إلى آرائهم حول مستوى الامتحان التجريبي، وأكد لهم أن هذا النوع من الاختبارات يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتدريبهم على آلية الإجابة وفق النظام الجديد.

كما أشار إلى أن الامتحانات التجريبية تعد بمثابة بروفة نهائية للامتحانات الرسمية، وقد تم إعدادها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

تدريب دون ضغط وتهيئة نفسية للطلاب

أوضح وكيل أول الوزارة أن الامتحان التجريبي بنظام البوكليت لا يُحتسب ضمن درجات المجموع الكلي، وإنما يُعد فرصة حقيقية لتدريب الطلاب عمليًا على شكل الأسئلة وطريقة تنظيم الورقة الامتحانية، ما يساعدهم على دخول امتحانات آخر العام بثقة واستعداد كامل.

كما وجه الشكر والتقدير لموجهي عموم المواد الدراسية وإدارة المدرسة على جهودهم المتميزة في تنظيم الاختبارات وتوفير بيئة تعليمية داعمة.

رسالة دعم وتشجيع

وفي ختام جولته، أعرب محمد رمضان غريب عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات، مؤكدًا استمرار المديرية في دعمهم بكافة الوسائل الممكنة، لضمان تحقيق أفضل النتائج في ظل تطبيق النظام الجديد للتقييم.