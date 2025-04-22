تشكيل أهلي جدة ضد الوحدة في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره الوحدة بملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في السادسة و20 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل أهلي جدة أمام الوحدة

يقود المهاجم الإنجليزي إيفان توني تشكيل أهلي جدة أمام الوحدة، ليتواجد على رأس الهجوم بجانب الجزائري رياض محرز والبرازيلي جالينو.

يحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 55 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس عشر وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل أهلي جدة ضد الوحدة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - محمد بكر

خط الوسط: فرانك كيسي - زياد الجهني - جابري فيجا

وفي الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - جالينو.